Месть Лукашенко? На белорусском ТВ Украину называют бывшей УССР

В эфире одного из белорусских телеканалов показали сюжет, в котором Украину назвали "бывшей УССР".

Сюжет вышел на местном канале CTV.

В сети это иронично назвали "жестким ответом Украине".

"Вот и наступила очередь для жесткого ответа Лукашенко на действия Украины. Думаете зеркальные санкции? Нет. Экономическая блокада или разрыв дипломатических отношений? Где там... хуже и тупее. Теперь в сюжетах на государственном телевидении Украину титруют, как "бывшая УССР". Ответили так ответили", - написал в Фейсбуке Юрий Смирнов

В комментариях к записи отметили, что подобный шаг никак иначе, чем отсутствием креатива назвать нельзя.

Как известно, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. Украина, впрочем, не признала его в качестве легитимного президента.

3 октября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о намерении Украины присоединится к санкциям ЕС против ряда белорусских чиновников.

Как известно, протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, на которых непризнанный мировым сообществом президент Лукашенко якобы получил более 80% голосов избирателей.

Протесты сопровождались массовыми задержаниями и применением силы со стороны милиции и ОМОНа.

За все время демонстраций погибли более пяти человек.

Так сегодня стало известно о смерти 41-летнего Дениса Кузнецова, которого доставили из изолятора на Окрестина в больницу с множественными травмами.

О госпитализации Кузнецова стало известно 29 сентября. "Со слов сотрудников бригады скорой медицинской помощи: пациент им сообщил, что его избили сотрудники камеры временного содержания", — говорится в эпикризе, который опубликовал "Белсат".

В нем же указано, что, по словам самих сотрудников изолятора, "пациент упал со второго яруса кровати".