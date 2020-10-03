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Месть Лукашенко? На белорусском ТВ Украину называют бывшей УССР

Месть Лукашенко? На белорусском ТВ Украину называют бывшей УССР
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф
В эфире одного из белорусских телеканалов показали сюжет, в котором Украину назвали "бывшей УССР".

Сюжет вышел на местном канале CTV. 

В сети это иронично назвали "жестким ответом Украине". 

"Вот и наступила очередь для жесткого ответа Лукашенко на действия Украины. Думаете зеркальные санкции? Нет. Экономическая блокада или разрыв дипломатических отношений? Где там... хуже и тупее. Теперь в сюжетах на государственном телевидении Украину титруют, как "бывшая УССР". Ответили так ответили", - написал в Фейсбуке Юрий Смирнов

В комментариях к записи отметили, что подобный шаг никак иначе, чем отсутствием креатива назвать нельзя. 

Как известно, 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. Украина, впрочем, не признала его в качестве легитимного президента. 

3 октября глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о намерении Украины присоединится к санкциям ЕС против ряда белорусских чиновников. 

Как известно, протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, на которых непризнанный мировым сообществом президент Лукашенко якобы получил более 80% голосов избирателей. 

Протесты сопровождались массовыми задержаниями и применением силы со стороны милиции и ОМОНа. 

За все время демонстраций погибли более пяти человек. 

Так сегодня стало известно о смерти 41-летнего Дениса Кузнецова, которого доставили из изолятора на Окрестина в больницу с множественными травмами. 

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О госпитализации Кузнецова стало известно 29 сентября. "Со слов сотрудников бригады скорой медицинской помощи: пациент им сообщил, что его избили сотрудники камеры временного содержания", — говорится в эпикризе, который опубликовал "Белсат".

В нем же указано, что, по словам самих сотрудников изолятора, "пациент упал со второго яруса кровати".

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Украина, Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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