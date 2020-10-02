Скачать
Пятница, 02.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
За воду будут воевать: озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма
За воду будут воевать: озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма
Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"
Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп

Украина, Грузия, Азербайджан и Турция могут объединиться: в чем выгода?

Украина, Грузия, Азербайджан и Турция могут объединиться: в чем выгода?
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф
У Украины есть возможность создать геополитический союз с Турцией, Грузией и Азербайджаном, которая поможет устоять в хаосе распада второй глобализации.

Конфликт в Нагорном Карабахе показывает, что прагматичные интересы вполне могут оформить новый геополитический союз - ГУТА (Грузия Украина, Турция, Азербайджан) или Черноморско-Каспийский союз. 

Об этом заявил политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Волна" Юрий Романенко.

"Мы уже видим, как отстраиваются кооперация Украины и Турции в сфере ВПК. Экономически Азербайджан и Грузия уже тесно интегрированы с Турцией. Украина имеет достаточно развитые отношения, которые можно углублять", - пишет он.

"ЕС четко обозначил пределы интеграции с Украиной, отношения с Россией в явном тупике из которого мы выйдем не скоро. Поэтому интеграция в Черноморском бассейне фактически является единственной внятной альтернативой, которая позволит устоять в хаосе распада второй глобализации (1970-е-2008)", - добавил он.

По словам Романенко, будущее за региональными блоками.

Готова ли Украина силой вернуть Донбасс? Озвучены ключевые риски

Среди минусов такого объединения политолог назвал чрезмерную экспансию Эрдогана, "который поссорился почти со всеми соседями и крупными игроками", что может отразиться на Украине.

"Но как альтернатива южный вектор выглядит вполне привлекательным", - резюмировал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Турция, Грузия, Азербайджан, Юрий Романенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
02 Появилось подробное сравнение военной мощи Армении и Азербайджана
03 Курсант, которого не допустили к роковому полету на Ан-26, нарушил молчание
04 Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября
05 Уничтожение вертолета и захват стратегических высот: свежие данные о войне в Нагорном Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию "Академик Вернадский"
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов
Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь