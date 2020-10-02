Украина, Грузия, Азербайджан и Турция могут объединиться: в чем выгода?

У Украины есть возможность создать геополитический союз с Турцией, Грузией и Азербайджаном, которая поможет устоять в хаосе распада второй глобализации.

Конфликт в Нагорном Карабахе показывает, что прагматичные интересы вполне могут оформить новый геополитический союз - ГУТА (Грузия Украина, Турция, Азербайджан) или Черноморско-Каспийский союз.

Об этом заявил политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Волна" Юрий Романенко.

"Мы уже видим, как отстраиваются кооперация Украины и Турции в сфере ВПК. Экономически Азербайджан и Грузия уже тесно интегрированы с Турцией. Украина имеет достаточно развитые отношения, которые можно углублять", - пишет он.

"ЕС четко обозначил пределы интеграции с Украиной, отношения с Россией в явном тупике из которого мы выйдем не скоро. Поэтому интеграция в Черноморском бассейне фактически является единственной внятной альтернативой, которая позволит устоять в хаосе распада второй глобализации (1970-е-2008)", - добавил он.

По словам Романенко, будущее за региональными блоками.

Среди минусов такого объединения политолог назвал чрезмерную экспансию Эрдогана, "который поссорился почти со всеми соседями и крупными игроками", что может отразиться на Украине.

"Но как альтернатива южный вектор выглядит вполне привлекательным", - резюмировал он.