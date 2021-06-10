Хотел проучить: пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам (видео)

В Красноярске на улице Дубровинского произошло ЧП: пассажир такси начал стрельбу по велосипедистам.

Об этом 9 июня сообщили в местном МВД.

По данным МВД, мужчина сам пришел в отделение полиции и во всем признался, после чего был задержан.

Со слов пассажира такси, между ним и велосипедистами возник конфликт, провокация с их стороны, когда на его просьбу отъехать с дороги, велосипедисты буйно отреагировали. В ответ на провокацию мужчина достал охолощенный пистолет и выстрелил в асфальт, чтобы "поставить на место" велосипедиста.

Стрелявший также отметил, что считает себя неправым в данной ситуации

На данный момент против задержанного возбудили уголовное дело за "хулиганство".







Напомним, что 10 июня в РФ в Свердловской области в городе Лесной произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибли 6 человек и 15 пострадали.