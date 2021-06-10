В России неожиданно скончалась старшая сестра Шойгу

В России умерла старшая сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу Лариса.

Об этом сообщил в Фейсбук депутат Госдумы Сергей Неверов.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу", - написал он.

Ларисе Шойгу было 68 лет. Она также являлась заместителем председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной думы.

Имеет звание "заслуженного врача РФ".

Шойгу также известна за инициативу по запрету на ввоз лекарственных средств из США и других стран, "проявляющих недружественную политику". Данный документ взывал критику, как со стороны общественности, так и комитета Госдумы по международным делам.

Как сообщалось ранее, на 69-ом году жизни скончалась чешская актриса Либуше Шафранкова, которая сыграла главную роль в фильме 1973 года "Три орешка для Золушки".