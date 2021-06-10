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В России неожиданно скончалась старшая сестра Шойгу

В России неожиданно скончалась старшая сестра Шойгу
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России умерла старшая сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу Лариса. 

Об этом сообщил в Фейсбук депутат Госдумы Сергей Неверов. 

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу", - написал он. 

Ларисе Шойгу было 68 лет. Она также являлась заместителем председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной думы. 

Имеет звание "заслуженного врача РФ". 

Шойгу также известна за инициативу по запрету на ввоз лекарственных средств из США и других стран, "проявляющих недружественную политику". Данный документ взывал критику, как со стороны общественности, так и комитета Госдумы по международным делам.

Как сообщалось ранее, на 69-ом году жизни скончалась чешская актриса Либуше Шафранкова, которая сыграла главную роль в фильме 1973 года "Три орешка для Золушки".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 253

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Россия, Лариса Шойгу.
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