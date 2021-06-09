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В возрасте 68 лет скончалась звезда фильма "Три орешка для Золушки"

В возрасте 68 лет скончалась звезда фильма "Три орешка для Золушки"
Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Чехии на 69-ом году жизни скончалась чешская актриса Либуше Шафранкова, которая сыграла главную роль в фильме 1973 года "Три орешка для Золушки". Артистки не стало в среду, 9 июня 2021 года. Стоит отметить, что знаменитости не стало через два дня после своего 68-го дня рождения.

Об этом сообщает CNN Prima News со ссылкой на сына актрисы Йозефа Абрама.

Причина смерти актрисы не сообщается, однако известно, что Шафранкова долгое время боролась с раком легких. В 2014 году актриса начала бороться с диагностированным раком, и ей даже делали операцию.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, где и закончила театральное училище.  Сначала актриса играла в авторском театре, а свою первую славу она получила после съемок в ленте "Бабушка".

Однако настоящую известность Либуше получила после съемок в фильме "Три орешка для Золушки". Шафранкова дебютировала в картине в 19 лет и затем стала известна далеко за пределами своей родины. 

Стоит отметить, что знаменитость снималась в кино вплоть до 2014 года, однако после диагностированного рака прекратила актерскую деятельность.

Ранее, "Телеграф" писал, что 3 июня ушел из жизни украинский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Украины Валерий Шептекита.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 275

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Актриса, Смерть, Альманах 2021, Либуше Шафранкова, Три орешка для Золушки.
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