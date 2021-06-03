Актер сериалов "Роксолана" и "Папик" скончался в возрасте 80 года

В четверг, 3 июня, ушел из жизни украинский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Украины Валерий Шептекита. Мужчине было 80 лет.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Молодий театр".

"Мы всегда будем помнить Валерия Ивановича Шептекита жизнерадостным и неравнодушным человеком, не представлявшим своей жизни без Театра! Искренне сочувствуем родным и близким. Светлая память!", - говорится в тексте.

Причину смерти не называют, но предполагается, что 80-летний актер скончался из-за осложнений от коронавируса.

Валерий Иванович Шептекита родился 20 декабря 1940 года в городе Тлумач, Ивано-Франковская область. После школы мечтал стать скульптором. Работая сначала токарем на военном заводе в г. Ахтырка (Сумская обл. - ред.), Шептекита участвовал в самодеятельности, пел в мужском хоровой капелле. В 1967 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. В течение 40 лет был ведущим актером Киевского Молодого театра.

В первой премьере театра "...С весной я к тебе вернусь" Валерий Шептекита выполнял роль Островского, а в известной комедии "За двумя зайцами" - Сирка. Также играл в спектаклях "Сватанье на Гончаровке", "Дядя Ваня", "Кайдаши", "Девичий виноград".

Актер также сыграл более четырех десятков ролей в кино. Играл в телесериале "Роксолана" с Ольгой Сумской (1997-1998), мюзикле "12 стульев" (2005), а также в комедии "Я, ты, он, она" с Владимиром Зеленским (2018) и сериале "Папик" с Дарьей Петрожицкой и Станиславом Бокланом (2019).

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