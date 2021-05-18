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Ушла из жизни автор романа "Три полуграции" Екатерина Вильмонт

Ушла из жизни автор романа "Три полуграции" Екатерина Вильмонт
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

16 мая в 75-летнем возрасте ушла из жизни известная писательница и автор детективов Екатерина Вильмонт. Причина смерти - неизвестна. 

Печальной новость поделилось издательство АСТ, с которым Екатерина Николаевна сотрудничала более 20 лет. 

"Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе" - говорится в сообщении. 

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 году в Москве в семье известных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман, поэтому ее жизнь еще с пеленок была связана с литературой. Однако писательский талант в себе она открыла только в 50 лет. До этого Екатерина Николаевна шла по стопам родителей и занималась переводами.

Лишь в 1995 году появилось ее первое произведение — "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры". И именно с него Вильмонт начала новую страницу своей жизни. 

Сначала Екатерина Николаевна писала детские детективы, а позже переключилась и на лирическую прозу. Всего за свою писательскую карьеру Вильмонт издала более сорока романов, некоторые из которых даже экранизировались.

Самой известной экранизацией ее романа стал фильм "Три полуграции", который сняли мотивам ее одноименной книги в 2006 году.

Ранее, "Телеграф" писал, что 27 апреля в возрасте 85 лет скончался известный грузинский актер Кахи Кавсадзе. Наибольшую популярность актеру принесла роль Абдуллы в "Белом солнце пустыни".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 348

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Смерть, Автор, Писательница, Альманах 2021, Екатерина Вильмонт.
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