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Кормила только грудным молоком, а сама сидела на фруктах: фуд-блогерша и инста-мама едва не заморила собственного ребенка (фото)

Кормила только грудным молоком, а сама сидела на фруктах: фуд-блогерша и инста-мама едва не заморила собственного ребенка (фото)
01:37 Сегодня Телеграф Telegram

Фуд-блогерша и инста-мама из Санкт-Петербурга едва не убила собственного годовалого ребёнка, возможно, из-за того, что неправильно организовала питание малыша – кормила его только грудным молоком, а сама ела исключительно фрукты и овощи.

Об этом пишет в субботу, 12 июня, Telegram-канал "Mash на Мойке".

"Когда малыш стал совсем плох, повезла в Институт педиатрии. Диагноз — рахит, недостаток витаминов, плохой аппетит, низкий гемоглобин, проблемы с пищеводом и двигательными функциями", - говорится в заметке.

По данным канала, родился ребёнок чуть больше года назад и как минимум зимой в его рационе должно было появиться что-то кроме молока матери.

"Увы, поклонница Индии и всего духовного решила, что эстетика сильнее физиологии, чем и довела малыша до такого состояния. Сейчас он под капельницей, а к маме копятся вопросики у опеки и правоохранителей", - пишет канал.

фудблогерка

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

Все по теме:

Россия, Больница, Ребенок, Кормление, инста-мама, Фуд-блогерша.
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