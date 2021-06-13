Кормила только грудным молоком, а сама сидела на фруктах: фуд-блогерша и инста-мама едва не заморила собственного ребенка (фото)

Фуд-блогерша и инста-мама из Санкт-Петербурга едва не убила собственного годовалого ребёнка, возможно, из-за того, что неправильно организовала питание малыша – кормила его только грудным молоком, а сама ела исключительно фрукты и овощи.

Об этом пишет в субботу, 12 июня, Telegram-канал "Mash на Мойке".

"Когда малыш стал совсем плох, повезла в Институт педиатрии. Диагноз — рахит, недостаток витаминов, плохой аппетит, низкий гемоглобин, проблемы с пищеводом и двигательными функциями", - говорится в заметке.

По данным канала, родился ребёнок чуть больше года назад и как минимум зимой в его рационе должно было появиться что-то кроме молока матери.

"Увы, поклонница Индии и всего духовного решила, что эстетика сильнее физиологии, чем и довела малыша до такого состояния. Сейчас он под капельницей, а к маме копятся вопросики у опеки и правоохранителей", - пишет канал.

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