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Понедельник, 14.06.2021
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"Взрыв, е**ть, аж здесь жарко": в России АЗС взлетела на воздух (фото и видео)

"Взрыв, е**ть, аж здесь жарко": в России АЗС взлетела на воздух (фото и видео)
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф

В российском Новосибирске в жилом районе произошел взрыв топлива на автомобильной заправке. 

Как сообщают российские телеграм-каналы, пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания. 

Вместе с тем, сообщается, что произошло по меньшей мере четыре взрыва. 

Во время происшествия, по данным МЧС, пострадали шестеро человек - двое пожарных и четверо гражданских. Впрочем, телеграм-канал Baza сообщает, что их число достигло восьми. 

Тем временем, очевидцы начали выкладывать в сеть многочисленные фото и видео момента взрыва и последовавшего за ним пожара.





Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика





Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге пара прохожих веселья ради подожгла тополиный пух, но огонь быстро перекинулся на стоящие неподалеку автомобили.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 247

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Россия, Взрыв, Новосибирск.
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