"Взрыв, е**ть, аж здесь жарко": в России АЗС взлетела на воздух (фото и видео)

В российском Новосибирске в жилом районе произошел взрыв топлива на автомобильной заправке.

Как сообщают российские телеграм-каналы, пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания.

Вместе с тем, сообщается, что произошло по меньшей мере четыре взрыва.

Во время происшествия, по данным МЧС, пострадали шестеро человек - двое пожарных и четверо гражданских. Впрочем, телеграм-канал Baza сообщает, что их число достигло восьми.

Тем временем, очевидцы начали выкладывать в сеть многочисленные фото и видео момента взрыва и последовавшего за ним пожара.











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Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге пара прохожих веселья ради подожгла тополиный пух, но огонь быстро перекинулся на стоящие неподалеку автомобили.