"Взрыв, е**ть, аж здесь жарко": в России АЗС взлетела на воздух (фото и видео)

В российском Новосибирске в жилом районе произошел взрыв топлива на автомобильной заправке.
Как сообщают российские телеграм-каналы, пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания.
Вместе с тем, сообщается, что произошло по меньшей мере четыре взрыва.
Во время происшествия, по данным МЧС, пострадали шестеро человек - двое пожарных и четверо гражданских. Впрочем, телеграм-канал Baza сообщает, что их число достигло восьми.
Тем временем, очевидцы начали выкладывать в сеть многочисленные фото и видео момента взрыва и последовавшего за ним пожара.
Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге пара прохожих веселья ради подожгла тополиный пух, но огонь быстро перекинулся на стоящие неподалеку автомобили.