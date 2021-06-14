Многотонная цистерна улетела на 300 метров: число пострадавших от взрыва в Новосибирске возросло (видео)

В российском Новосибирске в понедельник, 14 июня, произошел пожар с последующим взрывом на автозаправочной станции.
Местные телеграм-каналы обнародовали новые видео, заснятые очевидцами.
Согласно данным, LifeShot число пострадавших во время инцидента возросло до 19 человек.
Однако Baza называет другу цифру - 22 пострадавших, из них 8 попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Телеграм-канал Mash пишет о 24 пострадавших.
"Из них 5 на амбулаторном лечении, 7 человек — в тяжелом состоянии, а 12 — получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших есть девятилетняя девочка", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а прокуратура инициировала проверку заправок региона.
Указывается, что во время взрыва одну из цистерн забросило во двор жилого дома находящегося в 300 метрах от заправки.
Данные об ущербе имуществу не приводятся.
Осторожно на кадрах присутствует нецензурная лексика.
Как сообщалось ранее, в китайском городе Шиянь произошел взрыв газа в жилом районе. Вследствие инцидента погибло 11 человек и еще 144 получили ранения. Ситуацию усугубило то, что неподалеку находился рынок, на котором собралось много людей.