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Многотонная цистерна улетела на 300 метров: число пострадавших от взрыва в Новосибирске возросло (видео)

Многотонная цистерна улетела на 300 метров: число пострадавших от взрыва в Новосибирске возросло (видео)
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В российском Новосибирске в понедельник, 14 июня, произошел пожар с последующим взрывом на автозаправочной станции. 

Местные телеграм-каналы обнародовали новые видео, заснятые очевидцами. 

Согласно данным, LifeShot число пострадавших во время инцидента возросло до 19 человек. 

Однако Baza называет другу цифру - 22 пострадавших, из них 8 попали в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Телеграм-канал Mash пишет о 24 пострадавших.

"Из них 5 на амбулаторном лечении, 7 человек — в тяжелом состоянии, а 12 — получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших есть девятилетняя девочка", - сказано в сообщении. 

Открыто уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а прокуратура инициировала проверку заправок региона. 

Указывается, что во время взрыва одну из цистерн забросило во двор жилого дома находящегося в 300 метрах от заправки. 

Данные об ущербе имуществу не приводятся.

Осторожно на кадрах присутствует нецензурная лексика. 



Как сообщалось ранее, в китайском городе Шиянь произошел взрыв газа в жилом районе. Вследствие инцидента погибло 11 человек и еще 144 получили ранения. Ситуацию усугубило то, что неподалеку находился рынок, на котором собралось много людей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Взрыв, Новосибирск.
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