Многоэтажный дом с рынком разнесло взрывом в Китае: погибли минимум 11 человек (фото)

В китайском городе Шиянь (Центральный Китай) на территории жилого квартала произошел взрыв газа, в результате чего погибли 11 человек и пострадали 144.

Об этом сообщает Телеграм-канал 360tv со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла рядом с продовольственным рынком, который в момент взрыва уже начал работать и на его территории было много людей. Взрывной волной разрушило продовольственные палатки и магазины. Спасатели извлекли из под завалов более ста человек, 37 из них находятся в критическом состоянии.

На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция, спасатели ищут людей под завалами. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в ночь на 31 мая в Шевченковском районе Киева в жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадал мужчина.

А 15 мая взрыв потряс столичную многоэтажку на улице Вернадского.