"Две страны, одна душа": в Чечне нашли "сестру" удерживаемого в Беларуси Протасевича

Задержанного в Минске экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича привели на пресс-конференцию в МИД Беларуси. На камеры он заявил, что его не били в СИЗО, он себя прекрасно чувствует, а также, что готов пройти независимую медицинскую экспертизу.

Примечательно, что после этих слов, журналист издания BBC покинул пресс-конференцию, заявив, что его очевидно вынудили сказать эти слова.





Полную запись выступления Протасевича приводит телеканал Дождь.

Задержанного оппозиционера сравнили с жительницей Чечни Халимат Тарамовой, которую несколько дней назад увезли полицейские из убежища для жертв домашнего насилия.

Девушка сбежала из дома в Махачкалу, однако ситуация получила широкий резонанс, поскольку оказалось, что ее отец Аюб Тарамов является приближенным человеком к главе Чечни Рамзану Кадырову, а также директором грозненского ТРЦ "Гранд парк".

Она накануне записала видеообращение, в котором призывала не искать ее, поскольку дома ее регулярно избивали и угрожали.

10 июня полицейские из Чечни и Дагестана ворвались в убежище и силой выволокли оттуда всех находившихся там женщин, саму Тарамову отвезли обратно в Чечню, где позже она выступила на местном телевидении с заявлением, что дома ее никто не избивал, а как она оказалась в убежище она не помнит.





Как сообщалось ранее, в начале июня Протасевич дал интервью на беларусском телевидении, где засветил в кадре новые шрамы на руках.