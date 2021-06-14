Скачать
Понедельник, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать

"Две страны, одна душа": в Чечне нашли "сестру" удерживаемого в Беларуси Протасевича

"Две страны, одна душа": в Чечне нашли "сестру" удерживаемого в Беларуси Протасевича
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф

Задержанного в Минске экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича привели на пресс-конференцию в МИД Беларуси. На камеры он заявил, что его не били в СИЗО, он себя прекрасно чувствует, а также, что готов пройти независимую медицинскую экспертизу. 

Примечательно, что после этих слов, журналист издания BBC покинул пресс-конференцию, заявив, что его очевидно вынудили сказать эти слова. 


Полную запись выступления Протасевича приводит телеканал Дождь.

Задержанного оппозиционера сравнили с жительницей Чечни Халимат Тарамовой, которую несколько дней назад увезли полицейские из убежища для жертв домашнего насилия. 

Девушка сбежала из дома в Махачкалу, однако ситуация получила широкий резонанс, поскольку оказалось, что ее отец Аюб Тарамов является приближенным человеком к главе Чечни Рамзану Кадырову, а также директором грозненского ТРЦ "Гранд парк". 

Она накануне записала видеообращение, в котором призывала не искать ее, поскольку дома ее регулярно избивали и угрожали. 

10 июня полицейские из Чечни и Дагестана ворвались в убежище и силой выволокли оттуда всех находившихся там женщин, саму Тарамову отвезли обратно в Чечню, где позже она выступила на местном телевидении с заявлением, что дома ее никто не избивал, а как она оказалась в убежище она не помнит. 


Как сообщалось ранее, в начале июня Протасевич дал интервью на беларусском телевидении, где засветил в кадре новые шрамы на руках. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 333

Все по теме:

Россия, Беларусь, Минск, Чечня, Роман Протасевич, Халимат Тарамова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не стало Григория Чапкиса: как выглядел хореограф в молодости (фото, видео)
02 В Японии у привитых вакциной Phizer начали находить проблему: касается она лишь мужчин
03 Водитель суперкара "Феррари" устроил гонки на оживленных улицах Харькова и попал в ДТП (фото, видео)
04 Украину могут заставить подать воду в Крым: в Киеве озвучили неутешительный прогноз
05 На море можно не ехать: Запорожье уходит под воду после мощного ливня (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Многотонная цистерна улетела на 300 метров: число пострадавших от взрыва в Новосибирске возросло (видео)
Многотонная цистерна улетела на 300 метров: число пострадавших от взрыва в Новосибирске возросло (видео)
&quot;Две страны, одна душа&quot;: в Чечне нашли &quot;сестру&quot; удерживаемого в Беларуси Протасевича
"Две страны, одна душа": в Чечне нашли "сестру" удерживаемого в Беларуси Протасевича
&quot;Он плясал дольше всех&quot;: Могилевская вспомнила, как 90-летний Чапкис зажигал на ее дне рождении (видео)
"Он плясал дольше всех": Могилевская вспомнила, как 90-летний Чапкис зажигал на ее дне рождении (видео)
95-летняя Елизавета II и 70-летняя первая леди США очаровали образами на чаепитии в Виндзорском замке (фото)
95-летняя Елизавета II и 70-летняя первая леди США очаровали образами на чаепитии в Виндзорском замке (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь