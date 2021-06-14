Российские военные будут учиться "бомбить противника" у границ Украины

Российские войска начали проводить учения в Воронежской области по отработке нанесения авиаударов по позициям условного противника.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на заявление Западного военного округа, в учениях задействованы бомбардировщики Су-34 и перехватчики а также перехватчики МиГ-31БМ и расчеты ПВО.

Во время учений будут отработаны ракетные и бомбовые удары по наземным целям на полигоне в области.

Бомбардировщики и перехватчики поднимутся с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, проведут воздушную разведку и нанесут удары по наземным укреплениям, танковым колоннам и командным пунктам условного неприятеля.

Бомбометание будет проводиться в ночное время с участием около 20 авиационных экипажей.

Как сообщалось ранее, Россия и США за год нарастили число готовых к использованию ядерных боеголовок.