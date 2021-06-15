На курорте в непризнанной Абхазии расстреляли российских туристов: фото и видео

В непризнанной Абхазии на курорте расстреляли двоих россиян.

Об этом пишет Телеграмм-сообщество MDK.

Сообщается, что ЧП произошло в ресторане "Апсны" в Пицунде, где отдыхала компания молодых людей. К сидящим там девушкам подошел 42-летний Дмитрий Пилия и начал приставать к дамам. За них заступились 35-летние мужчины, после чего агрессор достал пистолет и открыл огонь. Одному туристу из РФ он прострелил колени и стопу, второму - ногу и таз. Со множественными ранениями путешественников отвезли в больницу Сочи.

В результате, преступника, раненного осколком, задержала полиция. Ранее Пилия был судим за незаконное хранение оружия.

Напомним, в Днепре в ночь на 12 июня неизвестный расстрелял из пистолета автомобиль Nissan с водителем внутри.