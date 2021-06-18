Россия приготовила "молдавский" сценарий для Беларуси

Братские народы, Беларусь и Россия, на поверку оказываются интриганами и заговорщиками друг против друга. Сведения о российских источниках финансирования белорусской оппозиции стали появляться после ареста Романа Протасевича, журналиста-диссидента.

Брайан Уитмор - старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста "Вертикаль власти" в своей статье на сайте Atlantic Council анализирует вектор развития отношений между двумя соседними странами. "Телеграф" предлагает познакомиться с ее переводом.

Одним из следствий серии видеороликов о заложниках, постановочных признаний и инсценированных публичных выступлений с участием похищенного журналиста-диссидента Романа Протасевича является демонстрация того, как Беларусь Александра Лукашенко быстро превращается в "Северную Корею Европы". С другой стороны просматривается потенциальный раскол между Лукашенко и его покровителями в Кремле.

В своем "интервью" белорусскому государственному телеканалу "ONT" 3 июня Протасевич, которого арестовали 23 мая в аэропорту Минска, заявил, что оппозиционный телеграмм канал NEXTA, который он вел, финансировал российский олигарх из Уральского региона.

Это была очевидная ссылка на родившегося в Беларуси российского магната Дмитрия Мазепина, владельца российского предприятия, производителя химической продукции "Уралхем", и заместителя председателя правления российского калийного гиганта "Уралкалий".

Мазепин сразу же в видеоинтервью российскому информационному агентству РБК опроверг эти обвинения. Через день после интервью Протасевича магнат неожиданно отказался от запланированного выступления на Петербургском экономическом форуме.

Затем, 7 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступая с заявлением, предостерег Беларусь от "игры в кошки-мышки" и добавил: "Поскольку были сделаны такие утверждения и обвинения, то необходимо внести разъяснения".

Так что же здесь происходит?

Учитывая вынужденный и постановочный характер выступлений Протасевича, мы можем с уверенностью предположить, что все, что он говорит публично, было написано белорусскими властями. Таким образом, режим Лукашенко фактически обвиняет связанного с Кремлем олигарха в финансировании белорусской оппозиции. А резкий и грубый ответ Пескова говорит о том, что Москве это не нравится.

На первый взгляд это не совсем так. Зачем Лукашенко нападать на своих российских покровителей в то время, когда он стал настолько ядовитым для Запада, что у него нет абсолютно никаких шансов вернуться к своей старой игре, в которой обе стороны играют друг против друга? Зачем это делать, когда ему больше некуда обратиться?

Одно из правдоподобных объяснений состоит в том, что Лукашенко чувствует угрозу со стороны России, которая, пользуясь ослаблением белорусского диктатора, неуклонно увеличивает свое экономическое, политическое и военное присутствие в его стране. Мазепин, который стремился приобрести ключевые белорусские компании, был основным игроком в расширении экономического влияния Москвы.

Кремлевский лидер Владимир Путин также оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот внес поправки в Конституцию Беларуси для повышения роли парламента страны за счет уменьшения полномочий Президента. Россия активно работает над тем, чтобы Москва контролировала через прокремлевские партии потенциально усиленный законодательный орган после Лукашенко.

Как уже упоминалось ранее, очевидное поощрение и возможное участие России в белорусской операции по принуждению к посадке рейса 4978 Ryanair в Минске имело все признаки классической операции рефлексивного управления, направленной на то, чтобы сделать Лукашенко максимально токсичным.

Когда последовавший международный кризис превратил Лукашенко в еще большего международного изгоя, он предоставил Путину возможность пойти на "уступку" Западу, предложив уменьшить власть Лукашенко через конституционные реформы, которые Кремль продвигает в Беларуси уже в течение какого-то времени.

В конфиденциальном неопубликованном отчете Минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований говорится, что недавние обвинения в адрес Мазепина, по всей видимости, являются попыткой Лукашенко "шантажировать Кремль".

В интервью изданию "Белорусский партизан" Арсен Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, сказал, что Кремль стремится заключить сделку с Западом по поводу Лукашенко, аналогичную той, которую Россия, США и Европейский Союз, как предполагается, заключили в отношении Молдовы еще весной-летом 2019 года.

В то время ядовитой фигурой, ставшей неудобной как для России, так и для Запада, был молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Давний серый кардинал, посредник и теневой правитель в молдавской политике, Плахотнюк называл себя прозападным. Но он всегда был готов к работе с Москвой, имел много деловых связей с Россией и его многие подозревали в том, что он был не таким уж и скрытным кремлевским агентом.

В июне 2019 года, когда Плахотнюк стал неприемлемым для всех сторон, Россия, Соединенные Штаты и Европейский Союз, похоже, достигли соглашения о коллективном отказе от терпимости к Плахотнюку и содействию его отстранению от власти.

Российские СМИ развернули кампанию против олигарха, обвиняя его в коррупции. Против него были возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег, и в сообщениях прессы он был связан с попыткой убийства российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году. В конце концов, он бежал из страны и с тех пор не принимал участия в политической жизни Молдовы.

В сложившейся ситуации вполне ожидаемо, что Кремль может предложить аналогичную договоренность в отношении Лукашенко. Накануне саммита Байден и Путина, например, российские СМИ сообщили, что Россия исключила лидера белорусской оппозиции Светлану Цихановскую из списка разыскиваемых.

Всего через восемнадцать месяцев после смещения Плахотнюка в Молдове прозападный политик Майя Санду с легкостью заняла пост президента страны. Согласно опросам общественного мнения, ее Партия действий и солидарности, похоже, готова добиться хороших результатов на парламентских выборах в июле.

Повторение этого успеха в Беларуси, где у России значительно больше активов и, безусловно, она будет более безжалостна в своих усилиях по удержанию Беларуси на своей орбите, было бы очень нелегким делом. Но белорусское общество становится все более прозападным и более устойчивым к доминированию России.

Далеко не факт, что молдавский сценарий действительно рассматривается для Беларуси, но спекуляции на эту тему отражают растущие признаки разлада между белорусским диктатором Лукашенко и его кремлевскими покровителями. По мере роста напряженности мы вскоре можем увидеть некоторые значительные подвижки в Беларуси.