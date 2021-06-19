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Несколько лет служила морпехом: в России нашли мертвой 24-летнюю американку (фото)

Несколько лет служила морпехом: в России нашли мертвой 24-летнюю американку (фото)
12:10 Сегодня Телеграф Фото: life.ru

В России в Нижегородской области жестоко убили американскую студентку Кэтрин Сироу. Подозреваемого уже задержали. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим.

Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде еще 15 июня. Ее тело нашли на третий день поисков. 

Как сообщает Life, убийцей оказался ее знакомый. Мужчина из Краснодара сначала изнасиловал Сироу, после увёз ее, задушил и убил, нанеся несколько ударов ножом ей в шею. 

Кэтрин Сироу убили

Кэтрин Сироу убили

Кэтрин Сироу убили

Сейчас ее тело перевезли на экспертизу. Преступника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения на дорогах. Так, на видео отчётливо видно, что мужчина едет в машине с погибшей, а спустя некоторое время проезжает уже один. По словам мужчины, они познакомились в сети и у них были достаточно свободные отношения.

Злоумышленник во всем сознался и показал место убийства. Ранее он уже был судим по статьям "Разбой" и "Изнасилование".

В Россию Кэтрин Сироу переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. В США она четыре года служила морпехом.

Кэтрин Сироу убили

В России снимала жилье, хозяйка охарактеризовала её как положительную девушку, которая в гости никого не водила, а в свободное  давала онлайн-уроки английского.

Как сообщалось, в Подмосковье парень зарезал ножницами женщину с дочерью и собакой, после чего поджег тела.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Россия, Убийство, Нижний Новгород, Кэтрин Сироу.
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