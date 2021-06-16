Парень зарезал ножницами женщину с дочерью и собакой, после чего поджег тела: детали трагедии в Москве

В России в Новой Москве в поселке Кокошкино произошло ЧП: в одной из квартир произошел пожар, но во время проверки были найдены тела людей с множественными колото-резаными ранами.

Об этом 15 июня сообщили росСМИ.

Убитыми оказались 23-летняя Елизавета и ее мать.

Согласно предварительным данным, убийца был знаком с жертвами. Сперва у него возник конфликт с девушкой, но хозяйку бросилась защищать такса. Тогда злоумышленник ударил собаку ножницами, а после чего напал и не Елизавету. Свидетелем этого стала ее мать 54-летняя Екатерина, которую преступник также убил. После чего мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть улики.

Вечером 15 июня подозреваемого 27-летнего Новруза Жумаева задержали.

По его словам, спустя какое-то время Екатерина вместе с дочерью стали постоянно его обзывать (в стиле "чебурек"), в результате чего он потерял голову и напал на них с ножом.







Напомним, что 15 июня в непризнанной Абхазии на курорте расстреляли двоих россиян.

10 июня в Перми россиянин совершил самоубийство во время трансляции на странице во ВКонтакте.