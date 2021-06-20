Гейзеры и потоки грязи обрушились на Красноярск из-за непогоды (видео)

Сильные ливни обрушились на Красноярский край, Россия. Сегодня в Красноярске прошел очередной сильный дождь, с грозой и штормовым ветром.

Как сообщает Телеграм-канал Борус, в городе настоящий потоп. Буквально за час улицы города превратились в реки и ручьи, в отдельных микрорайонах из-за молнии отключили электричество, а на центральной улице сошел грунт на проезжую часть.

На одной из улиц образовался настоящий гейзер:

Центр Красноярска выглядит так:

На одну из улиц с горы на проезжую часть сошла грязь:

Отметим, что по прогнозу синоптиков, в Красноярск новая рабочая неделя принесет очередную порцию дождей.

А в Украине дожди отступили, с понедельника ожидается жаркая погода.