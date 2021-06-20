"Орешь тут с пяти утра": в России неадекват с ремнем набросился на отдыхающих девушек (видео)

В Челябинске (Россия) мужчине не понравилось, что девушки курят кальян неподалеку от его дома, а потому взял в руки ремень и пошел их "воспитывать".

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал LifeShot.

Судя по его словам, девушки шумно себя вели и "орали с пяти часов утра". Как видно на видео, за одной из девушек он некоторое время гонялся вокруг машины.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

На другом видео, отснятом камерами наблюдения заметно, что девушек в компании было четверо, а неадекват идет к ним не из соседнего дома, а откуда-то издали.

Как сообщалось ранее, в Пензенской области подросток жестоко расправился с 14-летней девочкой за то, что та отказалась его поцеловать.