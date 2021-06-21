Россия готова предать Путина забвению? Количество людей, считающих его "самой выдающейся личностью", рекордно упало

В России за последние четыре года число людей, считающих их президента Владимира Путина "самой выдающейся личностью" сократилось более чем в два раза.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центр".

Если предыдущий опрос, проведенный в 2017 году, показывал, что Путина считали "самым выдающимся человеком в истории" 34% россиян, то в 2021 году этот показатель опустился до 15%.

Тем самым он опустился на пятое место в этом рейтинге. Первые места в нем занимают советские диктаторы Иосиф Сталин и Владимир Ленин (39% и 30% соответственно), поет Александр Пушкин (23%) и первый император России Петр I (19%).

В 2017 году Путин делил вторую строку рейтинга с Пушкиным, а на первом месте был все тот же Сталин с симпатиями 38% россиян.

Как сообщалось ранее, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не возглавил федеральный список от партии на выборы в Государственную думу РФ. Более того, он вообще не будет в них участвовать.