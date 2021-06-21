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Россия готова предать Путина забвению? Количество людей, считающих его "самой выдающейся личностью", рекордно упало

Россия готова предать Путина забвению? Количество людей, считающих его "самой выдающейся личностью", рекордно упало
14:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России за последние четыре года число людей, считающих их президента Владимира Путина "самой выдающейся личностью" сократилось более чем в два раза. 

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центр". 

Если предыдущий опрос, проведенный в 2017 году, показывал, что Путина считали "самым выдающимся человеком в истории" 34% россиян, то в 2021 году этот показатель опустился до 15%. 

Тем самым он опустился на пятое место в этом рейтинге. Первые места в нем занимают советские диктаторы Иосиф Сталин и Владимир Ленин (39% и 30% соответственно), поет Александр Пушкин (23%) и первый император России Петр I (19%). 

В 2017 году Путин делил вторую строку рейтинга с Пушкиным, а на первом месте был все тот же Сталин с симпатиями 38% россиян. 

Самые выдающиеся личности в истории по мнению россиян

Как сообщалось ранее, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не возглавил федеральный список от партии на выборы в Государственную думу РФ. Более того, он вообще не будет в них участвовать.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин.
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