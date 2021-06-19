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Путин "кинул" Медведева с выборами в Госдуму РФ

Путин "кинул" Медведева с выборами в Госдуму РФ
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф REUTERS

Экс-президент РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не возглавил федеральный список от партии на выборы в Государственную думу. Более того, он вообще не будет в них участвовать.

Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в субботу, 19 июня, сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT"

"В первую пятёрку вошли: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Кандидатов назвал Владимир Путин", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, РИА Новости со ссылкой на свои источники в партии сообщает, что Медведева вообще не будет в предвыборном списке, но он будет вести думскую кампанию в качестве председателя "Единой России".

Растолстевший Медведев позабавил сеть

Как сообщалось, в сентябре 2021 года в Российской Федерации запланированы выборы в Государственную Думу и, судя по всему, власти РФ нашли способ, как провести незаконное голосование на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 475

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Дмитрий Медведев, Выборы, Россия, Госдума, Единая Россия, Сергей Шойгу, Сергей Лавров.
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