Мама думала на папу: в России девочка устроила собственное изнасилование, насмотревшись порно

В Приморском крае (Россия) в полицию обратилась мать 8-летней девочки, которую изнасиловали. Вскоре в шоке были даже бывалые правоохранители, когда узнали, что девочка, насмотревшись "клубничного" видео, сама попросила заняться с ней сексом двум мальчикам – 8 и 10 лет. Тому, кто был постарше, удалось повторить движения из порно, которое ему показала девочка.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

Дело было так: после дневного лагеря при школе младшеклассница предложила своим друзьям заняться сексом. Дети пошли на стройку, еще раз посмотрели порно на телефоне и начали повторять за героями. У старшего движения получилось повторить намного успешнее, чем у младшего. В итоге девочка оказалась изнасилованной.

Интересный момент: мать школьницы призналась - видела в истории браузера, что кто-то сидит на порносайтах, но была уверена, что это муж, и закатывала ему истерики.

На данный момент девочку поведут к психиатру. В ближайшее время семья планирует уехать в другой город.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Днепром учитель изнасиловал школьницу во время выпускного вечера.