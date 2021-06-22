Девушки-вожатые устроили смертельную поножовщину прямо в детском лагере в Подмосковье

В России в Подмосковье в лареге "Доброе" произошло ЧП: между двумя вожатыми развернулась смертельная поножовщина.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

Инцидент произошел, когда две девушки выпивали до поздней ночи после рабочей смены в лагере. Нетрезвый разговор перешел в ругань — 22-летняя Александра Осипова (слева на фото) разозлилась и пырнула ножом прямо в сердце свою коллегу и подругу Аллу.

От полученных ран она скончалась на месте. Известно, что девушки учились на одном факультете в Московском государственном областном университете и знали друг друга давно.

По предоставленным данным, Александра Осипова задержана и находится на допросе в СКР.

Напомним, что 21 июня в РФ в Красноярском крае в "Ергаках" произошло ЧП: 16-летний подросток погиб от лап медведя, еще один человек получил ранения.