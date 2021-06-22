Девочка-подросток чудом не разбилась насмерть, пытаясь освежиться в жару у окна

В РФ в Новой Москве 14-летняя девочка спасаясь от жары заснула на подоконнике и упала с 8 этажа.
Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "Mash".
В ночь на вторник, в поселке Института Полиомиелита Даша У. легла спать на подоконнике у открытого окна.
Со слов матери, она иногда так делала в жаркие дни.
Инцидент произошел около трех ночи - Дарья с простыней выпала с 8-го этажа и выжила.
Девушку увезли на скорой для оказания помощи.
Отметим, что в Москве сейчас больше 30 градусов, а на днях ожидается жара до 36 градусов
Напомним, что в Украине 22 июня погода жаркая, на уровне +29 +32 градусов, а местами до +34 градусов.