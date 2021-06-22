Девочка-подросток чудом не разбилась насмерть, пытаясь освежиться в жару у окна

В РФ в Новой Москве 14-летняя девочка спасаясь от жары заснула на подоконнике и упала с 8 этажа.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "Mash".

В ночь на вторник, в поселке Института Полиомиелита Даша У. легла спать на подоконнике у открытого окна.

Со слов матери, она иногда так делала в жаркие дни.

Инцидент произошел около трех ночи - Дарья с простыней выпала с 8-го этажа и выжила.

Девушку увезли на скорой для оказания помощи.

Отметим, что в Москве сейчас больше 30 градусов, а на днях ожидается жара до 36 градусов

Напомним, что в Украине 22 июня погода жаркая, на уровне +29 +32 градусов, а местами до +34 градусов.