В небо поднялся черный дым: в России потерпел крушение военный вертолет (фото, видео)

Вечером 24 июня в Ленинградской области РФ, неподалеку от деревни Корпикюля рухнул военный вертолет Ми-8.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев происшествия.

По предварительной информации, упавший вертолет принадлежит Росгвардии. Пилоты выполняли учебный полет. На борту находились три человека. В результате крушения все они погибли.

После падения вертолет загорелся, а в небо поднялся столб густого черного дыма. Это видно по первым фото, которые были сняты на месте крушения очевидцами.

От удара о землю воздушное судно просто рассыпалось на куски и шансов выжить у экипажа практически не было.

Также сообщается, что вертолет упал вне зоны жилых домов и никто из жителей деревни не пострадал.

Напомним, в марте этого года вертолет российских спасателей КА-32 во время учений потерпел крушение в Балтийском море. В катастрофе погиб один человек, двоих удалось спасти.