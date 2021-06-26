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"Знают, как правильно обращаться к сатане": в России полицейские провели странную акцию (фото)

"Знают, как правильно обращаться к сатане": в России полицейские провели странную акцию (фото)
08:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России во Владимирской области полицейские провели странную акцию. Правоохранители со свечами в руках стали на нарисованную пятиконечную звезду.

Таким образом сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Гусь-Хрустальный" почтили память погибших во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-служба МВД во Владимирской области, стражи порядка и общественники провели акцию Свеча памяти.

Вот только зачем они стали на звезду, которая очень напоминает пентаграмму, не понятно. 

В сети сразу же принялись обсуждать и комментировать такой "обряд".

"Менты провели какой-то странный обряд в Гусе-Хрустальном. Конспирологи, ваши версии?", - пишет в своём Твиттере пользователь Comrade Major.

Сотрудники МВД России странным образом провели акцию Свеча памяти

Сотрудники МВД России странным образом провели акцию Свеча памяти

Сотрудники МВД России странным образом провели акцию Свеча памяти

"Вызывайте экзорциста", "Чёрная месса", "Изгоняют диавола", - комментируют пользователи фото. 

Сотрудники МВД России странным образом провели акцию Свеча памяти

Сотрудники МВД России странным образом провели акцию Свеча памяти

Сотрудники МВД России странным образом провели акцию Свеча памяти

Отметим, 20 июня на День медицинского работника в Москве организовали благотворительный "Бал медиков", в котором приняли участие около 4 сотен медработников.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 201

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Россия, Вторая мировая война, Свеча памяти.
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