"Знают, как правильно обращаться к сатане": в России полицейские провели странную акцию (фото)

В России во Владимирской области полицейские провели странную акцию. Правоохранители со свечами в руках стали на нарисованную пятиконечную звезду.

Таким образом сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Гусь-Хрустальный" почтили память погибших во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-служба МВД во Владимирской области, стражи порядка и общественники провели акцию Свеча памяти.

Вот только зачем они стали на звезду, которая очень напоминает пентаграмму, не понятно.

В сети сразу же принялись обсуждать и комментировать такой "обряд".

"Менты провели какой-то странный обряд в Гусе-Хрустальном. Конспирологи, ваши версии?", - пишет в своём Твиттере пользователь Comrade Major.

"Вызывайте экзорциста", "Чёрная месса", "Изгоняют диавола", - комментируют пользователи фото.

Отметим, 20 июня на День медицинского работника в Москве организовали благотворительный "Бал медиков", в котором приняли участие около 4 сотен медработников.