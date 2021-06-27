"Просто шел по тропинке, бульк — и все": в России пенсионер чуть не утонул в луже перед домом (видео)

В российской Тюмени во дворе жилого дома пожилой мужчина едва не утонул в луже.

Блогеру Елене Станиславской удалось заснять происшествие на видео, передает "360".

Происшествие произошло утром 26 июня на улице Газовиков.

Во дворе жилого дома накануне произошел потоп, а потому блогер вышла перепарковать свой автомобиль. Когда она возвращалась домой, то услышала звуки сигнализации и мужчину плывущего в луже.

На помощь тому бросился находящийся неподалеку таксист Никита Зубков.

"Он просто шел по тропинке. Бульк — и все, уплыл", - отметил он.

По данным городской администрации Тюмени, во дворе произошел прорыв трубы водоснабжения, из-за чего было повреждено дорожное покрытие.

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