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"Просто шел по тропинке, бульк — и все": в России пенсионер чуть не утонул в луже перед домом (видео)

"Просто шел по тропинке, бульк — и все": в России пенсионер чуть не утонул в луже перед домом (видео)
03:36 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российской Тюмени во дворе жилого дома пожилой мужчина едва не утонул в луже. 

Блогеру Елене Станиславской удалось заснять происшествие на видео, передает "360". 

Происшествие произошло утром 26 июня на улице Газовиков. 

Во дворе жилого дома накануне произошел потоп, а потому блогер вышла перепарковать свой автомобиль. Когда она возвращалась домой, то услышала звуки сигнализации и мужчину плывущего в луже. 

На помощь тому бросился находящийся неподалеку таксист Никита Зубков. 

"Он просто шел по тропинке. Бульк — и все, уплыл", - отметил он. 

По данным городской администрации Тюмени, во дворе произошел прорыв трубы водоснабжения, из-за чего было повреждено дорожное покрытие. 

Как сообщалось, в России бравые бабушки из "отрядов Путина" записали новое обращение, в котором возмутились ситуацией с откровениями известной певицы Бритни Спирс и потребовали немедленно освободить ее из-под опеки отца. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Тюмень.
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