"Требуем освободить Бритни Спирс!": в РФ пенсионеры из "отрядов Путина" всполошились из-за откровений певицы (видео)

Российские пенсионеры из "отряда Путина", заступились за Бритни Спирс, признавшейся во лжи и гиперопеке отца.

Видео опубликовано на YouTube-канале.

"Это же ужас какой-то, как над этой бедной женщиной издевались, как она все это вытерпела? Наконец высказала свое желание быть человеком, а не рабыней, никем", — говорит одна из пенсионерок в ролике. Активисты потребовали немедленно освободить Бритни.

В Украине не смогли не обратить внимание на новый перл "путинских" бабушек.

"Соскучились по "отрядами Путина"? На этот раз они уже волнуются за Бритни Спирс. Кстати, заметили, как состав бабушек изменился. Все-таки предыдущий флешмоб с выжиганием коронавируса видимо не помог", - написал в Telegram-канале блогер Анатолий Штирлиц.

Как сообщал "Телеграф", ранее Спирс извинилась перед фанатами за ложь.