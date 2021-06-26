В России парень справил нужду на крыше храма (видео)

В России молодой человек забрался посреди ночи на крышу собора, где справил нужду.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал Baza.

Отмечается, что инцидент случился в городе Улан-Удэ, столице республики Бурятия, на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора.

Двое парней вскарабкались на крышу ночью, в то время, как третий их "подельник" снимал все на камеры.

"Охранник собора заметил шутников уже на крыше и нажал тревожную кнопку, после чего нарушителей задержали", сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники из ФСБ и Следственного комитета.

Как известно, в России подобные деяния могут расцениваться, как оскорбление чувств верующих, что попадает под действие статьи 148 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказания вплоть до штрафа в пятьсот тысяч рублей (189 тысяч гривен) или лишения свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, в России сотрудники МВД почтили память погибших во Второй мировой войне странной акцией. Они стали со свечами на пятиконечную звезду и со стороны это выглядело, как какой-то сатанинский ритуал.