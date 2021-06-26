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В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)

В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф

В российской столице Москве 50-летний мужчина отрезал собственный половой орган и вышел с ним на улицу. 

Об этом пишут местные СМИ. 

Отмечается, что происшествие произошло в районе Марьино, что на юго-востоке города. 

Соседи мужчины говорят, что перед этим он несколько дней находился в запое. После выхода из него, он избил свою жену, а потом совершил акт членовредительства. 

Мужчина на этом не остановился, а вышел с органом на улицу и некоторое время стоял у входа в дом, рассматривая отрезанную часть тела. В это время картиной измазанного кровью мужчины смогли "любоваться" очевидцы, которые засняли того на фото и видео. 

Как сообщалось ранее, в Подмосковье в детском лагере две вожатые в процессе распития алкоголя поспорили, кто из них лучше справляется с этой ролью. В итоге это переросло в поножовщину и гибель одной из них.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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