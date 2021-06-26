В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)

В российской столице Москве 50-летний мужчина отрезал собственный половой орган и вышел с ним на улицу.

Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что происшествие произошло в районе Марьино, что на юго-востоке города.

Соседи мужчины говорят, что перед этим он несколько дней находился в запое. После выхода из него, он избил свою жену, а потом совершил акт членовредительства.

Мужчина на этом не остановился, а вышел с органом на улицу и некоторое время стоял у входа в дом, рассматривая отрезанную часть тела. В это время картиной измазанного кровью мужчины смогли "любоваться" очевидцы, которые засняли того на фото и видео.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье в детском лагере две вожатые в процессе распития алкоголя поспорили, кто из них лучше справляется с этой ролью. В итоге это переросло в поножовщину и гибель одной из них.