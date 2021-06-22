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Поспорили, кто лучшая вожатая: всплыли детали убийства в детском лагере в Подмосковье

Поспорили, кто лучшая вожатая: всплыли детали убийства в детском лагере в Подмосковье
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В РФ в Подмосковье в лареге "Доброе" между двумя вожатыми развернулась смертельная поножовщина из-за спора, кто лучший вожатый.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "RT на русском".

Сообщается, что инцидент произошел в подмосковном Пушкине. 20-летняя вожатая была найдена убитой.

В совершении преступления подозревают ее 23-летнюю коллегу, с которой они вместе проходили студенческую практику и жили в одной комнате.

По данным правоохранителей, подозреваемая в момент убийства была в нетрезвом состоянии и вероятно нанесла погибшей три ножевых ранения в грудь. Она задержана, в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

По данным полиции причиной конфликта мог стать спор, кто из девушек лучший вожатый.

Напомним, что 21 июня в РФ в Красноярском крае в "Ергаках" 16-летний подросток погиб от лап медведя, еще один человек получил ранения.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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