Бизнесмен на глазах у ребенка устроил расправу над бывшей, которая не захотела к нему вернуться

В РФ в Горнозаводском районе Пермского края произошло ЧП: Бизнесмен расстрелял семью на глазах ребенка из-за отказа бывшей вернуться к нему.

Об этом 28 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

Инцидент произошел, когда семья поехала на шашлыки: мама, папа и их 11-летняя дочь решили отдохнуть на берегу речки Койвы. К ним присоединилась сестра женщины — 40-летняя завуч школы в поселке Бисер Вероника Шинкевич.

Спустя несколько минут на пикник приехал экс-супруг Вероники — 57-летний предприниматель Сергей Шинкевич, который держит несколько продуктовых магазинов. Он заявил, что хочет поговорить бывшей. Мужчина извинялся перед ней и умолял вернуться к нему. Та отказала. Сначала отвергнутый уехал, но около полуночи вернулся — уже с ружьем.

Шинкевич открыл огонь по родственникам. 11-летняя школьница успела позвонить в полицию и сообщить, что дядя стреляет по ее родителям. Но помочь им уже не успели — все трое взрослых скончались на месте. У ребенка сквозное ранение плеча. Девочка передана сотрудникам опеки. У убитой Вероники Шинкевич также остался несовершеннолетний сын.

С места происшествия подозреваемый скрылся, и находился в розыске.

Фото с Шинкевичем:

Отметим, что спустя несколько часов поисков, подозреваемого задержали.

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