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Закрыл любимца собственным телом: мужчина поразил сеть героизмом при нападении стаффов (видео)

Закрыл любимца собственным телом: мужчина поразил сеть героизмом при нападении стаффов (видео)
00:37 Сегодня Телеграф

В Санкт-Петербурге два стаффордширских бультерьера напали на собаку. Ее хозяин закрыл питомца собой. Шокирующие кадры, на которых видно как два пса нападают на мужчину, а хозяин пытается их оттащить появились в соцсетях.

Видео нападения опубликовали в одном из российских Телеграмм-каналов

Нападение произошло на улице Комсомола, как говориться в описании, раны получили и мужчина, и собака. Также по информации РосСМИ животное прооперировали, у него повреждена лапа и множество укусов. Хозяин обратился в травмпункт. 

Что же касается стаффордов, то про них и хозяина известно, что это не первый случай нападения. Собак продолжают выгуливать без намордников даже после обращений в полицию. 

В комментариях под видео предлагают усыпить собак, а хозяина оштрафовать. Часть комментаторов отмечает, что такую собаку нужно хорошо дрессировать.

Комментарии к видео

Комментарии про собак

Ранее "Телеграф" сообщал, что пес охраны покусал отдыхающего на пляже в Днепре.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 98

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Санкт-Петербург, Нападение, Собаки.
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