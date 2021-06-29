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Пес охраны покусал отдыхающего на пляже в Днепре (видео)

Пес охраны покусал отдыхающего на пляже в Днепре (видео)
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф

В Днепре, на Голубых озерах произошло ЧП: пес охраны набросился на мужчину.

Об этом 29 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Днепр оперативный".

Инцидент произошел, когда между охранниками пляжа и отдыхающими возник конфликт. В ходе которого, охранник применил против пострадавшего газовый баллончик и снял намордник с собаки, впоследствии атаковавшей отдыхающего мужчину.

Видео с места происшествия, снятое очевидцами:

Напомним, что ранее в Черкасской области бойцовская собака искусала 5-летнего ребенка. Мальчик потерял много крови и получил перелом плечевой кости. 

16 июня в Киеве на парня 16 лет, который выгуливал щенка, напал взрослый ротвейлер без намордника, в результате чего щенок получил тяжелые травмы, а его хозяин – рваную рану на руке.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,625

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Днепр, Собака.
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