В Киеве взрослый ротвейлер порвал щенка и искусал его владельца (видео)

В Святошинском районе Киева возле дома по ул. Пушиной, 50а в понедельник, 14 июня, на щенка и выгуливавшего его 16-летнего парня, напал взрослый ротвейлер без намордника, в результате чего щенок получил тяжелые травмы, а его хозяин – рваную рану на руке.

Об этом сообщает в среду местный Telegram-канал "Київ Оперативний".

Автор сообщения также прислал видео с камеры наблюдения, установленной на доме, на котором видно, как парня и его щенка догоняет ротвейлер с поводком, но, судя по всему, без намордника.

Когда бойцовская собака уже догнала щенка и вцепилась в него, подоспел и его хозяин, который, как и владелец щенка, длительное время пытавшиеся разнять челюсти ротвейлера. Также им пыталась помочь уборщица Людмила, тогда как остальные очевидцы – молодые парни и мужчины, предпочитали делать вид, что не замечают происходящего.

Предположительно, парень получил рваную рану как раз во время попытки высвободить своего питомца из челюстей ротвейлера.

На видео видно, что где-то спустя минуту противостояния людям, наконец удалось вызволить щенка и его владелец сразу же взял его на руки и побежал. Как пишет автор сообщения, в ветеринарную клинику, спасать своего сильно пострадавшего питомца.

"Нам не нужна сейчас компенсация за лечение ребенка и собаки. Всё, что мы хотим - получить помощь от полиции, а именно: найти хозяина и узнать, привита ли его собака от бешенства. Сейчас речь идет об угрозе жизни моего шестнадцатилетнего сына", - пишет автор сообщения.

По его словам, семья обратилась к врачам, затем в полицию, имеет видео нападения от жильцов дома, "но участковый не отвечает на звонки в приемное время, двери участка в приемное время закрыты".

"Заявление наше полиция в Святошинском районе приняла, его передали участковому. Вчера мы дежурили в приемное время под дверями участка 158 (участковый - Грицюк Сергей Сергеевич), мужчина зашёл туда, на нашу просьбу принять нас, буркнул: "Я вообще не отсюда" и скрылся. Я прилагаю видео нападения, все документы и прошу максимальный репост: если кто-то узнает хозяина собаки, прошу нам сообщить. Вероятно, хозяин собаки живет в районе автостанции "Дачная", - говорится в сообщении.

Как отмечает автор, на видео видно: хозяин не справляется с собакой и "если бы не помощь уборщицы Людмилы, собака бы кинулась за нашим сыном, уносящим щенка в ветклинику (все есть на видео)".

"Все, что мы хотим сейчас - это уберечь сына. Полиция бы смогла найти его очень быстро, было бы желание. Повторюсь, существует прямая угроза для жизни ребёнка", - призвал автор сообщения.

Как сообщалось, в Украине начали происходить массовые атаки собак на людей. Так, только 14 июня в Харьковской и Днепропетровской областях за сутки в результате нападений собак пострадало 7 человек.