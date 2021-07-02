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"5 российских звезд поди": в Анапе хозяйка отеля обматерила и чуть не кинулась на постояльцев за просьбу убрать в номере (видео)

"5 российских звезд поди": в Анапе хозяйка отеля обматерила и чуть не кинулась на постояльцев за просьбу убрать в номере (видео)
03:38 Сегодня Телеграф

Российские курорты славятся своим "высоким сервисом", который "благодарные" клиенты освещают в соцсетях. Не стал исключением и случай, произошедший в Анапе - курортном городе в Краснодарском крае, на побережье Чёрного моря.

Новые постояльцы заселились в номер гостевого дома "Атмосфера Джемете", однако он оказался неубранным - на полу было много песка и собачьей шерсти. Люди вызвали хозяйку с просьбой прибраться, на что пришедшая женщина учинила форменный скандал с нецензурной бранью, суть которого сводилась к тому, что песка много, потому что отель близко к берегу моря, а вообще ей никто ничего не сделает, так как она "везде платит".

(Осторожно, видео содержит большое количество нецензурной лексики)

Как сообщает российский Telegram-канал "Baza", после такого монолога от хозяйки туристы съехали из отеля через час.

"Деньги за четыре ночи, которые они сразу заплатили, хозяйка, конечно, не вернула со словами "а вы ещё докажите, что вы тут были", - сообщает канал.

По словам самой владелицы, её выставили "в неудобном свете" — якобы перед видео гости сами её оскорбляли.

Также спустя несколько часов появилось еще одно видео с хозяйкой заведения "в главной роли", на котором она в присутствии российских полицейских приносит извинения за свое поведение.

Пользаватели соцсетей отреагировали на такое поведение хозяйки отеля сарказмом на тему исконно русского дружелюбия и гостипримности, а также высочайшего уровня обслуживания на российских курортах.

Анапа_комменты

Как сообщалось, ранее в России посчитали, что отдых в ОАЭ стоит дешевле, чем в оккупированном Крыму.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 113

Все по теме:

Россия, Отдых, Отель, Анапа, Сервис, Хамство.
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