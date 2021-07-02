"На подготовку к атаке России понадобится неделя": генерал рассекретил, когда армия Путина может напасть на Украину

Угроза вторжения РФ в Украину весьма реальна, и "лучший" период для страны-агрессора это сентябрь - полагает экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, бывший глава штаба АТО Игорь Романенко.

Слова генерала-лейтенанта цитирует "Сегодня".

Романенко полагает, что самым "благоприятным" периодом для вторжения в Украину для России является осень, когда будут проходить масштабные российско-белорусские учения вблизи наших границ. Но, продолжает военный эксперт, президент РФ Владимир Путин может принять данное решение лишь после визитов главы Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену, а также возможной личной встречи глав Украины и России.

Романенко убежден, что атака соседей весьма реальна. Но Россия, по его словам, вряд ли начнет открытые боевые действия сейчас, так как "Путин выжидает", чем завершатся переговоры Владимира Зеленского.

"На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две", – говорит Романенко, считая, что РФ может напасть с востока Украины или со стороны Крыма.

Напомним, ранее генерал-лейтенант рассказал "Телеграфу", что Украина может ударить по России и без НАТО.