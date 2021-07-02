"Шпионил в пользу Украины": в РФ мужчине дали 8 лет строгого режима по загадочному делу

В России в Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима якобы за "шпионаж" в пользу Украины.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Отмечается, что задержанным является лейтенант запаса Андрей Пикула 1991 года рождения.

Утверждается, что тот в 2018 году согласился собирать секретную информацию в обмен на покровительство со стороны другого государства и его помощь "в решении бытовых вопросов".

Его задержали осенью 2019 года при передаче секретной информации разведслужбам другого государства, сказано в материале.

Источники издания говорят, что Пикула якобы сотрудничал с украинской разведкой.

Мужчина получил 8 лет строгого режима, а также лишился воинского звания.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Украины подтвердил приговор генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, который проходит по делу Георгия Гонгадзе, как главный исполнитель убийства.