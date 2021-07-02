Суд утвердил пожизненный приговор генералу милиции Пукачу по делу об убийстве Георгия Гонгадзе

Генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач получил пожизненный арест по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката семьи Гонгадзе Валентина Теличенко.

Отмечается, что жалобу на приговор подали сам Пукач и представители журналиста и активиста Алексея Подольского, который проходит по делу вторым пострадавшим.

Бывший правоохранитель обратился с просьбой о смягчении наказания, а представители Подольского настаивали на пересмотре дела.

Верховный суд Украины в удовлетворении их требований отказал. Таким образом, Пукач получил пожизненный срок.

Гонгадзе был основателем издания Украинская правда и его первым главным редактором.

Его убили 17 сентября 2000 года. Обезглавленное тело мужчины было найдено в ноябре того же года в лесу неподалеку от Киева.

Пукач по этому делу проходит в качестве главного исполнителя убийства.

Как сообщалось ранее, в Запорожье мужчина зверски избил свою возлюбленную, однако полиция на заявления пострадавшей не реагирует.