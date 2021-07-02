В России на станции подготовки воды произошла масштабная утечка хлора

В российском Ижевске на станции местного водоканала случилась утечка хлора, из-за чего в окружающую среду выбросило около 800 килограммов опасного вещества.

Как сообщает РИА, утечка произошла из-за разгерметизации резервуара с хлором на станции подготовки воды "Ижводоканала" в районе "городка металлургов".

В МЧС призвали местных жителей либо покинуть район, либо загерметизировать помещения. Впрочем, позже это предупреждение было удалено.

В результате происшествия пострадавших не было, однако была проведена эвакуация девятерых сотрудников предприятия и обитателей общежития Ижевского технического университета.

Вместе с тем, по сообщению Mash, местные жители жаловались на резь в глазах. Также правоохранители перекрыли дороги ведущие в район.

Как сообщалось ранее, в российской Якутии буйствуют лесные пожары. На площади в свыше 259 тысяч гектаров было обнаружено более 300 очагов возгорания.