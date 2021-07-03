"Газ с тормозом перепутала?" В России девушка погибла, слетев в ущелье вместе с авто (видео)

В России автомобиль с водителем внутри сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

По данным местных спасателей, погиб один человек – девушка, которая находилась в машине.

Отметим, что фуникулер в Адыр-Суу позволяет поднимать в горы автомобили и грузы. Механизм подъемника следующий: платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.

Почему в машине находилась 38-летняя женщина-водитель. Она приехала в КБР из Ставропольского края (Россия).

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль ударом раздавило, за секунду превратив металлолом.

"Газ с тормозом перепутала", "Какой кошмар!", "Ужасно, бедная девушка", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее автомобиль Hyundai чуть не раздавил троих человек на СТО.