Как в фильмах ужасов: упавшее из грузовика бревно размозжило микроавтобус в РФ (фото)

В ночь на субботу, 3 июля, на трассе в Ростовской области произошла авария с несколькими авто, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

В какой-то момент в автомобиль попало упавшее с грузовика бревно.

По предварительным данным, у грузовика "МАЗ", который вез бревна в сторону Таганрога (Россия), оборвалась цепь, державшая груз.

Одно бревно отлетело на встречную полосу, в грузовой автомобиль Toyota, двигавшийся навстречу.

После этого бревно отскочило в легковой автомобиль Nissan Note, который также двигался во встречном направлении и после в пассажирский автомобиль Renault Trafic. В его салоне было 8 пассажиров и водитель. Один из пассажиров погиб, еще одного госпитализировали.

Напомним, это ДТП по своим обстоятельствам практически повторяет сюжет фильма "Пункт назначения", где у грузовика, груженного бревнами, лопается цепь, удерживающая их. В итоге на трассе происходит массовое ДТП с участием нескольких машин (в том числе грузовых) и мотоцикла.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России автомобиль с водителем внутри сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии.