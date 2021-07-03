Россия запретила Франции называть шампанское "шампанским": сеть в недоумении

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин "шампанское" может применяться лишь к игристым винам местного разлива. Таким образом, настоящее французское шампанское, производимое в провинции Шампань, теперь в РФ таким именоваться не может.

Соответствующий закон обнародован на Портале правовой информации РФ.

Ситуация привела к тому, что один из крупнейших в мире производителей настоящего шампанского Moet Hennessy приостановил отгрузки продукции в Россию на неограниченный срок, ведь им пришлось бы менять категорию и маркировку напитка на "игристое вино", а также проходить повторную сертификацию. В компании поставщика отметили, что к таковым изменениям ради российского рынка они пока не готовы.

Стоит отметить, что из всего объема поставок игристых вин в РФ, а это около 50 миллионов литров, продукция Moet Hennessy составляет около 2%.

Данный закон поставил в ступор пользователей сети, которые высказали свои мысли относительно сложившейся ситуации.

Я думал, что в Кремле сидят бандиты, но не идиоты.

Я думал, что про шампанское - шутка.

Был не прав… pic.twitter.com/es8JpScO1F — Ходорковский Михаил (@mich261213) July 3, 2021

Путин подписал закон, по которому шампанским в России теперь может именоваться только российский шмурдяк. А французы из Шампани должны переименовать своё шампанское в "игристое".

Это реальный закон.

А мы думали, что смешнее брежневского маразма ничего быть не может. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) July 2, 2021

Россия1: французы оставляют россиян без шампанского. 1. Запрещаешь французам называть шампанское шампанским.

2. Чувствуешь себя сверхдержавой.

3. Французы прекращают поставки.

4. Вопишь о русофобском Западе.

Шизофреническое государство. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) July 3, 2021

Хроники Ебанария: Россия (!) запретила французам (!!) называть шампанское из Шампани шампанским (!!!!!!!) https://t.co/ygt3PGLT8x — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) July 2, 2021

э. что. крикнул, хрюкнул, разочарованно вздохнул. сейчас бы запрещать настоящее шампанское называть шампанским. pic.twitter.com/ALmNW0FYUf — cicindela. (@PHuesudo) July 3, 2021

Предлагаю запретить французам в РФ продавать шампанское и коньяк; немцам - шнапс, шотландцам - виски, Португалии - портвейн, а грузинам - Хванчкару. Все это уже производится в Вологде, Воронеже и Урюпинске. Пусть не примазываются к нашей славе! — Геннадий Гудков (@gudkov_g) July 2, 2021

В России теперь можно называть "шампанским" только шампанское, произведённое на территории России. Зарубежные производители теперь должны называть своё шампанское "игристым". Французская область Шампань: pic.twitter.com/t0ajEFHpH9 — Артём Дерягин (@DerArto) July 3, 2021

Как сообщалось ранее, накануне Россия расширила запрет на ввоз продуктов питания из Украины.