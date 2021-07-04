Пламя видно за многие километры: жители Баку наблюдают мощный взрыв и пожар в Каспийском море (видео)

В Каспийском море произошел взрыв, из-за чего из побережья столицы Азербайджана Баку можно было наблюдать "инфернальную" картину.

Изначально в российских СМИ появилась информация, что взрыв произошел на вышке азербайджанской государственной нефтедобывающей компании SOCAR.

Впрочем, в самом SOCAR эту информацию позже опровергли. Там заявили, что все объекты компании в Каспийском море в порядке и работают в штатном режиме.

По данным компании, взрыв имеет геологическое происхождение. Предположительно его причиной стало пробуждение грязевого вулкана.

В настоящее время установлением причин происходящего заняты специалисты. Данных о разрушениях не поступало.







Как сообщалось ранее, 2 июля в Мексиканском заливе произошел взрыв подводного газопровода, в результате чего пламя вырвалось на поверхность моря. Ликвидировать аварию удалось лишь спустя пять часов.