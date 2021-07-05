Львов и Баку соединили авиарейсом: как будут летать самолеты

Из Львова в Баку за 3 часа 35 минут. Авиакомпания SkyUp в воскресенье, 4 июля отправила первый рейс в Азербайджан из львовского аэропорта. Рейс Львов-Баку будут еженедельным.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Стоимость перелета на сайте авиаперевозчика стартует от 3880 грн в одну сторону. В обратном направлении из Баку во Львов рейсы запланированы на понедельник.

По данным украинского МИДа, въезд в Азербайджан разрешен тем иностранцам, у кого есть вид на жительство (при наличии ковид-паспорта и отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 72 часов) и по решению оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики (также при наличии ПЦР-теста с негативным результатом). Такие правила действуют до 1 августа.

Ранее "Телеграф" писал, что для туристов в ЕС действуют новые правила.