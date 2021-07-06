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Не хватает балалайки и ушанки: в России медведи устроили драку прямо посреди дороги (видео)

Не хватает балалайки и ушанки: в России медведи устроили драку прямо посреди дороги (видео)
04:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В России пара медведей, видимо, посчитала, что проезжая часть является хорошим аналогом ринга и сошлись на ней в поединке, тем самым блокировав проезд транспортных средств. 

Кадрами медвежьих "разборок" поделился телеграм-канал MASH. 

"Классическая российская ситуация: едешь по трассе, а прямо перед тобой на дороге дерутся два медведя", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что эпизод произошел на трассе в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Как видно на кадрах, два медведя сошлись в схватке напрочь игнорируя приближающийся к ним автомобиль и продолжали потасовку до тех пор, пока один из них не был вытолкан на обочину. 

Лишь после этого животные обратили внимание на случайных зрителей. 

Как сообщалось ранее, в Эстонии любопытный медвежонок решил показать камере фотоловушки, кто в лесе главный.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

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Россия, Животные, Медведи.
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