Не хватает балалайки и ушанки: в России медведи устроили драку прямо посреди дороги (видео)

В России пара медведей, видимо, посчитала, что проезжая часть является хорошим аналогом ринга и сошлись на ней в поединке, тем самым блокировав проезд транспортных средств.

Кадрами медвежьих "разборок" поделился телеграм-канал MASH.

"Классическая российская ситуация: едешь по трассе, а прямо перед тобой на дороге дерутся два медведя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эпизод произошел на трассе в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как видно на кадрах, два медведя сошлись в схватке напрочь игнорируя приближающийся к ним автомобиль и продолжали потасовку до тех пор, пока один из них не был вытолкан на обочину.

Лишь после этого животные обратили внимание на случайных зрителей.

Как сообщалось ранее, в Эстонии любопытный медвежонок решил показать камере фотоловушки, кто в лесе главный.