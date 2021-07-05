Отдых по-русски: в РФ детей-инвалидов заставили полчаса стоять под ливнем, ожидая начала экскурсии

В Нижегородской области (Россия) для детей-инвалидов организовали отдых в местном Городце, однако предварительно их заставили в течение получаса стоять под ливнем на причале.

Как сообщает Mash, сотрудники фирмы попросили родителей прийти с детьми за 15 минут до отправки теплохода.

Когда начался дождь, их под крышу не пустили. По словам очевидцев, все дело в том, что туда прибыли местные чиновники.

"Ребята вынуждены были полчаса стоять под проливным дождём, а потом спускаться к теплоходу по каскадному водопаду. Дети испугались и не понимали, что происходит. Они насквозь промокли и замёрзли", - говорится в сообщении.

Даже после того, как "водные процедуры" закончились и все попали на борт теплохода, компания все равно умудрилась облажаться. Персонал угостил горячим чаем только детей, а для их родителей попросту не хватило стаканчиков.

Как сообщалось ранее, в России сеть супермаркетов запустила рекламу о веганстве, в которой показала однополую пару. Из-за этого вспыхнул скандал, после чего компанию заставили извиняться.