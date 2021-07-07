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В России мужчина захватил банк, угрожая рюкзаком с торчащими проводами: это почти сработало
В России мужчина захватил банк, угрожая рюкзаком с торчащими проводами: это почти сработало

В России мужчина захватил банк, угрожая рюкзаком с торчащими проводами: это почти сработало

В России мужчина захватил банк, угрожая рюкзаком с торчащими проводами: это почти сработало
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф

7 июля утром в российской Тюмени неизвестный мужчина с подозрительным рюкзаком, из которого торчали провода, захватил Сбербанк. 

По информации местных Телеграмм-каналов, захватчик взял двух сотрудников банка в заложники и требовал выкуп - 15 млн рублей.

Место оцепили спецназовцы и взрывотехники, так как захватчик угрожал взорвать отделение с помощью самодельного устройства.

В результате, руководство Сбербанка решило принять условие россиянина и передало ему 15 миллионов наличкой. Мужчина долго пересчитывал выкуп и выдвинул еще одно условие - отвод силовиков для того, чтобы он мог свободно покинуть здание. Но когда он вышел, его тут же задержали без применения оружия.

Захватчиком оказался 32-летний Александр Гриченко, который состоит на учете в психбольнице. Отметим, что никакой взрывчатки в подозрительном рюкзаке преступника не оказалось. Самым горячим, что там нашли силовики, оказался термос.

Сейчас на месте работают полицейские и психологи, которые оказывают помощь заложникам. К счастью, в результате захвата никто не пострадал.

Напомним, в офисе одной из микрофинансовых организаций Тбилиси вооруженный мужчина взял людей в заложники. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Россия, Заложники, Сбербанк, Тюмень, Выкуп, захват заложников.
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