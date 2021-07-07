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Экс-соратник Лукашенко раскрыл сценарий захвата власти в Беларуси

Экс-соратник Лукашенко раскрыл сценарий захвата власти в Беларуси
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Павел Латушко и Александр Лукашенко

Свергнуть режим Александра Лукашенко в Беларуси можно путем мирных массовых протестов, экономических триггеров и официальное признание власти преступной.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший соратник президента Беларуси, дипломат Павел Латушко.

По его словам, массовый протест должен проходить по плану «Перамога» инициативы ByPol о создании мирной системы партизанского движения. Давать людям оружие никто не будет, уверяет Латушко.

"Этот [человеческий] потенциал в решающий момент выйдет в разных уголках Беларуси к административным учреждениям и другим зданиям. Этот решающий момент должен быть подготовлен с точки зрения страйков, чтобы [рабочее] движение тоже уже было сформировано, и смогло перерасти в массовую забастовку", - подчеркивает он.

В то же время, важны экономические триггеры, хотя сам Лукашенко и его недееспособное правительство, уверен Латушко, уже самостоятельно привели страну к изоляции. Уже нет речи об иностранных инвестициях, а инфляция бьет все рекорды.

"Еще один важный элемент – признание режима преступным через возбуждения уголовных дел. Следственные действия по некоторым из них уже начались и в Германии, и в Литве. Я назвал основные направления, которые должны аккумулирующий эффект в решающий момент. И вот тогда может быть перехвачена инициатива и достигнута цель, к которой мы идем", - подчеркнул дипломат.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Павел Латушко: Лукашенко - главная угроза независимости Беларуси, он очень мстительный и не умеет прощать.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Павел Латушко.
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