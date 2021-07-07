Экс-соратник Лукашенко раскрыл сценарий захвата власти в Беларуси

Свергнуть режим Александра Лукашенко в Беларуси можно путем мирных массовых протестов, экономических триггеров и официальное признание власти преступной.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший соратник президента Беларуси, дипломат Павел Латушко.

По его словам, массовый протест должен проходить по плану «Перамога» инициативы ByPol о создании мирной системы партизанского движения. Давать людям оружие никто не будет, уверяет Латушко.

"Этот [человеческий] потенциал в решающий момент выйдет в разных уголках Беларуси к административным учреждениям и другим зданиям. Этот решающий момент должен быть подготовлен с точки зрения страйков, чтобы [рабочее] движение тоже уже было сформировано, и смогло перерасти в массовую забастовку", - подчеркивает он.

В то же время, важны экономические триггеры, хотя сам Лукашенко и его недееспособное правительство, уверен Латушко, уже самостоятельно привели страну к изоляции. Уже нет речи об иностранных инвестициях, а инфляция бьет все рекорды.

"Еще один важный элемент – признание режима преступным через возбуждения уголовных дел. Следственные действия по некоторым из них уже начались и в Германии, и в Литве. Я назвал основные направления, которые должны аккумулирующий эффект в решающий момент. И вот тогда может быть перехвачена инициатива и достигнута цель, к которой мы идем", - подчеркнул дипломат.

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