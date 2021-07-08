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"Держи прививку": бездомный "вакцинировал" москвича за отказ дать денег

"Держи прививку": бездомный "вакцинировал" москвича за отказ дать денег
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф

В Москве бездомный напал на мужчину, который не подал ему милостыню. За жадность он воткнул прохожему шприц с криком: "Тогда держи прививку".

Как сообщают росСМИ, ЧП произошло в районе Солнцево. 35-летний москвич выходил из продуктового магазина, где к нему пристала группа бездомных с просьбой дать денег. Мужчина ответил отказом, отвернулся и пошел по направлению к дому, но через секунду услышал слова о прививке и почувствовал боль в спине. 

Оказалось, бездомный воткнул шприц и убежал. Пострадавший же написал заявление в полиции и сдал всевозможные анализы на инфекции. Впрочем, некоторые - вроде ВИЧ - могут проявиться в организме лишь через полгода после инфицирования.

Был ли шприц новым неизвестно, однако никакой жидкости в нем не было. Сейчас пострадавший продолжает следить за здоровьем, которое пока в норме.

Тем временем в Сети шутят, что бездомным был переодетый мэр Москвы Сергей Собянин, который решил вакцинировать "Спутником" максимальное количество горожан, а также что именно так теперь выглядит новый утвержденный метод вакцинации в РФ.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Калининграде в одной из поликлиник медики продавали сертификаты о вакцинации, а невостребованные вакцины выливали в унитаз.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Москва, Россия, Нападение, Бомж, Вакцинация.
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&quot;Держи прививку&quot;: бездомный &quot;вакцинировал&quot; москвича за отказ дать денег
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